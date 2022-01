A exigência de Cláudio Ramos para Cristina Ferreira o entrevistar em casa

Cláudio Ramos vai ser o próximo convidado do “Conta-me”, de Cristina Ferreira, na TVI. A apresentadora explicou que o comunicador lhe fez uma exigência antes de entrar em casa.

Tal como aconteceu no passado fim de semana com Manuel Luís Goucha, também Cláudio Ramos recebeu Cristina Ferreira em casa, para mais um episódio especial de “Conta-me”, o programa de entrevistas que tem sido conduzido pela diretora de Ficção e Entretenimento da TVI.

Mas, para entrar em casa do amigo e antigo “vizinho” do “Dia de Cristina”, nas manhãs da SIC, Cristina Ferreira teve de cumprir a política do proprietário: descalçar os sapatos à entrada.

“O que é que esta foto tem de especial? NADA. Sou eu a tentar calçar-me depois do Cláudio me obrigar a tirar as botas para entrar na casa dele. E dia 1 podem ver tudo”, escreveu a apresentadora, bem-humorada, no perfil de Instagram.

Recorde-se que Cláudio Ramos tem um duplo desafio no início de 2021, com dois novos programas: o comunicador vai apresentar, com Teresa Guilherme, ao domingo, o novo “Big Brother – Duplo Impacto”, com caras conhecidas do “reality show”; e de segunda a sexta-feira terá a companhia de Maria Botelho Moniz no novo programa das manhãs da TVI “Dois às 10”.