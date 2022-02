A fazer tratamentos para o cancro, Isaura garante que está “rija”

Isaura garantiu que está “rija” enquanto continua a lutar contra o cancro na mama. A cantora fez um balanço do estado de saúde nas redes sociais.

Esta quinta-feira, 5 de fevereiro, assinalou-se o Dia Mundial da Luta Contra o Cancro. A cantora, que foi diagnosticada com a doença, aproveitou a data para explicar aos fãs como tem estado a ser a esta batalha.

“Há precisamente um ano partilhava uma fotografia minha deitada no sofá e de costas voltadas. Hoje e repetidamente no Dia Mundial do Cancro, venho contar-vos que estou bem, rija, com umas cicatrizes que farão parte do charme e a dar o meu melhor para viver com mais propósito. Não posso dizer que já passou, isso seria mentir; continuo a fazer alguns tratamentos de prevenção para que o Manel não decida voltar e a ser resiliente no meu dia-a-dia para conquistar o máximo de qualidade de vida possível”, contou.

“Passaram-se tantas coisas que jamais me deixarão ser a versão de mim mesma antes do cancro. Mas não me tornei uma versão pior, muito pelo contrário; sou muito mais grata e feliz pela vida que tenho. Agora doem-me as articulações e os ossos quando está frio, tão depressa tenho calor como frio e tenho de comer melhor e treinar à séria […]. Há uns anos achava que caminhar não tinha jeito nenhum e apaixonei-me pelo ‘trekking’; passei a querer (ainda mais) estar na Natureza”, acrescentou, referindo que se tornou uma jogadora assídua de videojogos, nomeadamente, “Call of Duty”.

Nesta fase, Isaura tem tido diversas ideias para projetos novos. “Mas dou-me tempo entre o pensar e o fazer. Há coisas que só se aprendem quando se as vive e, como não desejo a ninguém um recreio destes, venho tentar dizer-vos que o balanço que faço um ano depois é: o cancro é um exercício de prioridades, de energia e de tempo”, afirmou.

Sobra a pandemia, a cantora deixou o recado: “Estamos todos a viver por momentos peculiares e estranhos; estes são os melhores para nos conhecermos e para nos assegurarmos de que estamos no sítio certo. Obrigada a todos por continuarem desse lado. Espero dar-vos notícias de ideias e projetos novos em breve!”