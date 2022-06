A filmar “Velocidade Furiosa”, Daniela Melchior apresenta a “dupla”

A filmar o décimo filme da saga “Velocidade Furiosa”, Daniela Melchior aproveitou a pausa nos bastidores para dar a conhecer a sua “dupla”.

A atriz portuguesa, de 25 anos, mostrou-se divertida no “set” de filmagens do próximo filme do universo protagonizado por Vin Diesel (“Dominic Toretto”) ao lado da atriz que foi contratada para a substituir em determinadas cenas.

“Mais uma semana. Apresento-vos a minha dupla, Morgane”, escreveu.

“Velocidade Furiosa 10”, que tem estreia agendada para maio de 2023, será realizado por Louis Leterrier e vai ter cenas filmadas em território português, nomeadamente em Vouzela, Penoita e no antigo IP5.

Além de Daniela Melchior, também fazem parte do elenco atores como Vin Diesel, Michelle Rodriguez, Jordana Brewster, Tyrese Gibson, Charlize Theron, Ludacris, Cardi B, Sung Kang e Jason Mamoa.