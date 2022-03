A foto de família de Daniel Oliveira que ficou viral: “O amor cresce e alimenta-nos”

Daniel Oliveira e Andreia Rodrigues publicaram uma imagem nas redes sociais com as filhas que conquistou o coração dos seguidores.

Juntos, com as duas filhas. Daniel Oliveira e Andreia Rodrigues mostraram a harmonia familiar nas redes sociais, com Alice e Inês, e o retrato rapidamente ficou viral nas redes sociais, com os seguidores a mostrarem-se conquistados.

“Que família maravilhosa”, “as meninas estão tão crescidas” ou “é tão bom vê-los felizes” servem a título de exemplo.

Andreia Rodrigues justificou a imagem nas redes sociais. “A vida terá sempre muitas dimensões mas há uma que será sempre a base de todas as outras. A família que construímos, onde o amor cresce e nos alimenta a cada dia”, escreveu a apresentadora de “Quem Quer Namorar com o Agricultor”, da SIC.