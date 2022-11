A foto ternurenta de Cristiano Ronaldo com a filha no dia de aniversário de Alana

Alana Martina, filha de Cristiano Ronaldo e de Georgina Rodríguez, completou mais um aniversário e o pai “babado” mostrou tudo nas redes sociais.

Pode uma foto enternecer milhares de seguidores? Pode. Foi o que aconteceu neste sábado, quando Cristiano Ronaldo partilhou uma imagem de Alana Martina, filha em comum com Georgina Rodríguez, que completou mais um aniversário.

Foram aos milhares os gostos na página de Instagram do “capitão” da Seleção Nacional, com muitos fãs a apontarem as “parecenças entre mãe e filha”.

“Muitos parabéns, meu amor!”, exclamou o CR7 nas redes sociais.

Recorde-se que o casal tem mais quarto filhos: Cristianinho, Eva, Mateo e Bella Esmeralda.