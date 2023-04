A imagem de Carolina Carvalho com o bebé que está a “derreter” os seguidores

Carolina Carvalho mostrou-se nas redes sociais com o filho recém-nascido, Lucas, e a imagem originou centenas de comentários dos seguidores.

A mais recente imagem de Carolina Carvalho com o bebé Lucas, fruto da relação com David Carreira, está a enternecer os seguidores. Na fotografia, a atriz da SIC surge a pegar no recém-nascido ao colo e a beijá-lo, com carinho.

“O maior amor do mundo”, legendou Carolina Carvalho.

As reações dos milhares de seguidores não se fizeram esperar, entre eles muitas famosas, como Laura Figueiredo, Dânia Neto, Olívia Ortiz e Júlia Palha, que foram muito elogiosas para a ternura da imagem.

Recorde-se que, na semana passada, David Carreira tinha surgido nas redes sociais a embalar o pequeno Lucas na praia.