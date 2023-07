A lua-de-mel de luxo de Bernardo Silva e Inês Degener Tomaz nas Maldivas

Recém-casados, o futebolista Bernardo Silva e a esposa Inês Degener Tomaz estão a aproveitar a lua-de-mel nas Maldivas.

Bernardo Silva “deu o nó” no passado sábado, dia 1 de julho. O jogador de Manchester City casou-se com Inês Degener Tomaz na Quinta Nova de Nossa Senhora do Carmo, no Douro Vinhateiro.

Agora, recém-casados, o casal fez as malas e foi rumo à lua-de-mel. Onde? Para um destino paradisíaco: as Maldivas. Há semelhança de Odysseas Vlachodimos, guarda-redes do Benfica, que esteve no mesmo local.

Nas redes sociais, a modelo e esposa do futebolista tem partilhado alguns registos do período de descanso a dois. O casal encontra-se num hotel de luxo, onde as diárias têm valores nas casas dos milhares.

Inês partilhou um vídeo de “bom dia”, no qual mostra a mesa do pequeno-almoço com as águas paradisíacas e cristalinas como paisagem de fundo. Noutra imagem, vê-se Bernardo na água do oceano.

Além de recém-casados, Bernardo e Inês estão quase a ser “papás” de primeira viagem. A modelo está grávida do primeiro filho do casal, que já se sabe que será uma menina.