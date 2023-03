A lutar contra a demência, Bruce Willis mostra esforço a cantar os parabéns no dia de aniversário

A lutar contra a demência, o ator Bruce Willis tentou cantar os parabéns durante a celebração do 68.º aniversário.

Foi com visíveis dificuldades que Bruce Willis cantou os parabéns no 68.º aniversário. Demi Moore, a ex-mulher que se mudou para casa do ator desde que foi diagnosticado com demência, partilhou um vídeo nas redes sociais no qual se percebe o esforço físico do intérprete.

“Parabéns, BW! Tão feliz por podermos celebrar-te hoje. Amo-te e à tua família. Obrigado a todos pelo amor e desejos de felicidade”, escreveu Demi Moore nas redes sociais.