A meio do divórcio, Joe Jonas é visto com modelo americana

Sophie Turner não é a única que já ultrapassou a separação. Joe Jonas foi visto com uma modelo americana num aeroporto.

Sophie Turner e Joe Jonas estão em processo de divórcio desde setembro. A atriz já parece ter ultrapassado a situação com o pai das suas filhas, tendo sido apanhada pelos “paparazzi” a passear pelas ruas de Londres com o aristocrata inglês Peregrine Pearson de mãos dadas.

E não parece ser a única. Recentemente, o cantor também já foi visto na companhia de uma modelo americana. Joe Jonas foi apanhado pelos “paparazzi” a sair do aeroporto em Cabo San Lucas, no México, do lado de Stormi Bree.

Desta forma, rumores de um novo romance surgem para o integrante da banda Jonas Brothers.

Relembramos que, segundo a imprensa internacional, as festas noturnas poderão estar na origem do divórcio.