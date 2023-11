A meio do divórcio, Sophie Turner é vista aos beijos na rua

Sophie Turner está no processo de divorciar-se de Joe Jonas. A atriz foi vista aos beijos com um aristocrata inglês.

Em setembro, começaram a surgir as notícias de que Sophie Turner e Joe Jonas se iriam separar. Houve discussão pública sobre as filhas e a divisão do património, mas tudo isto parece já ter sido ultrapassado pela atriz: Sophie foi vista aos beijos na rua.

A atriz inglesa foi apanhada pelos “paparazzi” a beijar o aristocrata milionário Peregrine Pearson. De acordo com a imprensa norte-americana, ambos se encontraram no Stade de France, no qual decorreu a final do Mundial de Râguebi, entre a África do Sul e a Nova Zelândia.

De relembrar que o divórcio foi, como revelou uma fonte ao “Page Six”, a única opção plausível para Joe Jonas, apesar de o músico não querer inicialmente recorrer a essa decisão. “Foi um acumular de coisas e o Joe chegou a um ponto em que sentiu que tinha esgotado todas as opções para salvar o seu casamento”.

Outra fonte contou ainda que, na origem da separação, esteve o gosto de Sophia Turner por festas noturnas. “Ela gosta de festas, ele gosta de ficar em casa. Têm estilos de vida muito diferentes”, revelou.