A mensagem de aniversário de Andreia Rodrigues para a filha mais nova que está a comover os fãs

Andreia Rodrigues partilhou nas redes sociais uma mensagem para a filha mais nova, Inês, que completou dois anos e emocionou os seguidores.

Depois de Daniel Oliveira, diretor de Entretenimento da SIC, ter festejado os anos de Inês de forma pública, foi a vez da mulher, a apresentadora Andreia Rodrigues, dedicar umas palavras de afeto à filha mais nova. O casal, recorde-se, tem ainda outra menina, Alice, de cinco anos.

“Há dois anos, às 7:15, a nossa Inês nasceu. Que amor enorme. Minha pequenina. Sentir-te encostada a mim, pele com pele… lembro-me de olharmos uma para a outra, pela primeira vez! Senti que contigo nascemos todos para algo ainda mais incrível e especial. És especial!”, referiu nas redes sociais.

“Um amor imenso que se soma, um amor que nos trouxe mais amor, como nunca imaginámos. És alegria, doçura. És aventureira, generosa, enérgica, meiga. A maternidade está longe de ser perfeita ou cor de rosa, momentos e dias difíceis de gerir, de cansaço, noites e noites sem dormir, choro, gritos, birras, roupa cheia de comida, baba, cabelo desgrenhado…tudo isto, sim…Mas o amor é perfeito, é indescritível, vai além do que as palavras conseguem explicar e, tu, vieste abraçar-nos com essa tua aura tão especial e provar que não há nada maior, este amor é nosso bem mais valioso. É avassalador”.

“Obrigada, minha Inês. Meu amor. Obrigada por esta viagem que temos feito, ao longo destes dois anos, obrigada nos fazeres rir e celebrar a vida a cada dia, obrigada por fazeres o tempo parar, por nos ensinares todos os dias tantas coisas. Amo-te, até ao infinito!”, rematou Andreia Rodrigues.

As palavras foram apreciadas por muitos seguidores, que viram na mensagem a “ternura” de uma mãe para a filha: “Que bonito”, “mãe guerreira” ou “fiquei emocionada” servem a título de exemplo.