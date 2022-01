A mensagem de parabéns que fez Rita Ferro Rodrigues chorar

Rita Ferro Rodrigues celebrou mais um aniversário e recebeu muitas mensagens de parabéns, mas destacou uma que foi especial.

Dia de festa. Rita Ferro Rodrigues, profissional do Canal 11, fez anos e, depois do carinho do marido, Rúben Vieira, a comunicadora foi “inundada” com centenas de mensagens, muitas delas de figuras públicas. Mas houve uma, em especial, que fez Rita Ferro Rodrigues comover-se.

“Às vezes não sei bem se é minha amiga, se é minha mãe ou se minha irmã. Celebra as minhas conquistas e chora as minhas derrotas como se fossem dela. É das mulheres mais lutadoras que conheço e tem lá dentro aquela que talvez seja a qualidade que mais me apaixona nas pessoas: a capacidade de se deixar surpreender com a vida, com os outros, e com ela”, escreveu Inês Herédia no perfil de Instagram, numa mensagem para a grande amiga.

“Sou mais corajosa porque tenho a mão dela, sou mais feliz porque rio até que me doa a barriga com ela, e sou mais exigente porque tenho a provocação dela ao meu lado. É das minhas amigas mais generosas, é uma mãe perfeita e é tão maluca como eu. Obrigada por tanto, hoje não estou aí mas estou na mesma. Parabéns meu amor”, rematou a atriz da TVI.

Rita Ferro Rodrigues revelou-se emocionada. “Ai, estou a chorar no Uber. Gosto tanto de ti meu amor. Obrigada!”