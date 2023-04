A mensagem emocionada de Sara Barradas em dia de aniversário da filha

Sara Barradas escreveu uma mensagem a recordar mais um aniversário da filha que tem em comum com José Raposo, a pequena Lua.

Foi dia de festa em casa de Sara Barradas e de José Raposo: Lua, a filha do casal, celebrou quatro anos e, à semelhança do que fez o ator, também a artista publicou uma mensagem emocionada nas redes sociais.

“Há 4 anos a fazer de mim uma pessoa melhor. Há 4 anos a ensinar-me a ser mais paciente e tolerante”, começou por escrever a intérprete nas redes sociais.

“A ensinar-me que ‘estar preocupada não é o mesmo que nervosa ou zangada’”

“Há 4 anos a fazer-me esquecer tudo quando me olha com aqueles olhinhos e sorri. Quando me abraça e me beija. Há 4 anos a inebriar-me com o seu cheirinho. Há 4 anos a fazer jus ao dito amor incondicional. Parabéns minha Lua, meu sol, minha vida”, concluiu Sara Barradas.

Recorde-se que José Raposo tem ainda mais dois filhos, fruto da relação com Maria João Abreu, Miguel e Ricardo Raposo.