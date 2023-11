A morar no Brasil, Rita Pereira apanha susto na praia

Rita Pereira está no Brasil há alguns meses. Este domingo, levou um susto na praia, devido ao mar agitado.

Rita Pereira está, atualmente, no Brasil, devido à sua participação no “remake” da novela “Dona Beja”. A atriz tem partilhado momentos dos seus dias, mostrando como tem sido a sua vida no Rio de Janeiro.

Este domingo, Rita falou sobre outro acontecimento, mas que, desta vez, assustou-a. O mar agitado das praias da zona sul da cidade arrastou pessoas e chegou até às calçadas e às ciclovias.

“O barco que estava perto de nós acabou de ser levado. As pessoas foram todas levadas, as cadeiras desapareceram”, contou.

“Vi uma criança a ser arrastada, vi um senhor a ser enrolado… Estou chocada”, disse ainda.

De relembrar que a atriz já começou a gravar para a novela na cidade cinematográfica e mostrou imagens do local nas redes sociais.