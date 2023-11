A morar no Brasil, Rita Pereira recebe prémio em Portugal

Rita Pereira está no Brasil por motivos profissionais. Mas, recebeu um prémio em Portugal e já reagiu à vitória.

Longe, mas perto. Rita Pereira está, atualmente, no Brasil, devido à sua participação no “remake” da novela “Dona Beja”. Mas, mesmo do outro lado do oceano, a sua presença é sentida.

A atriz recebeu o Prémio Personalidade de Excelência 2023, na categoria influencers, da Superbrands Portugal e já reagiu à vitória.

“Ganhei! Obrigada, graças a vocês que votaram. Foram vocês que me deram este prémio. Muito feliz! Quem é que não gosta de ganhar? Eu gosto! Obrigada por votarem. Obrigada por estes anos todos que estão sempre comigo e sempre que é preciso votar, vocês votam. São os maiores”, disse num vídeo que partilhou nas redes sociais.

“Obrigada a todos vocês que votaram! Vocês são os maiores! Obrigada por estarem sempre comigo”, escreveu ainda.

De relembrar que, recentemente, Rita Pereira levou um susto na praia, devido ao mar agitado.