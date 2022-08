A noite louca de Júlia Palha, Laura Dutra e Ana Marta Ferreira no Algarve

As atrizes Júlia Palha, Laura Dutra e Ana Marta Ferreira divertiam-se na Oura, no Algarve, até às tantas e mostraram a imagem nas redes sociais.

Dias de farra. As atrizes e amigas Laura Dutra, Júlia Palha e Ana Marta Ferreira rumaram ao Algarve para uma noite de farra.

“‘Fatinha’, ‘Guida’ e ‘Jacinta’ cansam-se da vida na serra, largam o moinho e as ovelhas e abrem um bar na Oura, Albufeira”, brincou Júlia Palha, numa referência às personagens das atrizes na novela “A Serra”, da SIC.

“Até agora conseguimos apurar que são bastante seletivas na entrada e que todas as sextas-feiras há uma happy hour de mojitos e sangria. Não deixe de passar por lá e saudar as jovens que trocaram as luvas e o queijo da serra pelos camones e os escaldões”, concluiu Júlia Palha.

Sofia Alves, que também participou em “A Serra”, alinhou na brincadeira: “A Carlota já vai a caminho para acabar com a festa! Guapassssss!”