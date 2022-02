“A Pipoca” explica porque não apresenta o namorado: “É por ser gato que tem de estar guardado”

“A Pipoca Mais Doce”, pseudónimo de Ana Garcia Martins, deixou os seguidores questioná-la à vontade e o seu novo amor foi um dos temas abordados.

Num jogo de perguntas e respostas, no InstaStories, ferramenta do Instagram, a comentadora do “Big Brother”, na TVI, permitiu ser interrogada pelos fãs que quiseram saber qual é o melhor momento para apresentar o novo amor às suas amigas.

“Assim que se perceba que ele não é um psicopata. E que sabe comer de faca e garfo. E que não confunde ‘há’ com ‘à’ (ou, ainda pior, ‘á’)”, disse.

Os internautas quiseram ainda saber quando a “digital influencer”, de 40 anos, vai partilhar a identidade do seu novo companheiro.

“É por ser gato que tem de estar guardado e low profile [discreto]. Belo, recatado e do lar”, respondeu.

Recorde-se que a “blogger” terminou o seu casamento com Ricardo Martins Pereira ainda este ano.