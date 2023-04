“A Pipoca” foi distinguida: “O meu trabalho começou por brincadeira”

Ana Garcia Martins, “A Pipoca Mais Doce”, recebeu um prémio e agradeceu o “reconhecimento de um trabalho que já leva quase 20 anos”.

Ana Garcia Martins, mais conhecida pelo blogue “A Pipoca Mais Doce”, foi considerada pela “Executiva” uma das mulheres mais influentes do país e reagiu nesta sexta-feira nas redes sociais.

“Ontem recebi, pela sétima vez, o prémio da @executiva.pt para as mulheres mais influentes do país. De cada vez que recebo este prémio fico sempre a pensar por que é que me foi atribuído. Que influência é que poderei exercer em alguém, porque sinto que não tenho nenhuma”, referiu.

“Há muito que padeço de síndrome do impostor, sei que vão descobrir que sou uma fraude, é só uma questão de tempo até concluírem que não tenho qualquer mérito ou talento, se calhar até me pedem a devolução dos prémios. Mas, enquanto isso acontece e não acontece, vou só ficando maravilhada e muito agradecida com este reconhecimento de um trabalho que já leva quase 20 anos”.

“Que começou por brincadeira e que ainda hoje me custa a acreditar que se tenha tornado numa coisa que me paga as contas. Obrigada à ‘Executiva’ mas, sobretudo, a vocês por irem estando por aqui. Trago-vos a todos no coração. Mentira, acham?”, brincou Ana Garcia Martins, a concluir.

Recorde-se que, nesta semana, a “Pipoca” levou o filho ao Estádio da Luz para assistir ao Benfica-Inter Milão e mostrou-se orgulhosa do menor.