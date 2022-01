“A Pipoca Mais Doce” anuncia parceria nova e fãs falam em “chapada de luva branca” ao “Arrumadinho”

“A Pipoca Mais Doce”, como é conhecida Ana Garcia Martins, anunciou nesta segunda-feira, 25 de outubro, que vai começar a ser agenciada pela “Luvin”.

A “digital influencer”, de 40 anos, partilhou a novidade no seu perfil de Instagram e os fãs rapidamente associaram a partilha como uma “chapada de luva branca” ao ex-marido, Ricardo Martins Pereira, conhecido como “O Arrumadinho”.

“Quando criei o blog, vai para 18 anos, estava muito longe de imaginar as proporções que iria atingir e as oportunidades que me traria. Estava ainda mais longe de imaginar que seria o meu percurso digital (e uma coisa que começou por mera brincadeira) a pagar-me as contas um dia”, começou por escrever.

“Se, pelo caminho, tive muitas dúvidas? Imensas. Se tomei decisões menos boas? Claro. Se deixei que outros assumissem alguns louros pelas minhas conquistas? Talvez, mas… vivendo e aprendendo. E como quero fazer mais (e, já agora, melhor), a partir de hoje sou agenciada pela Luvin que, acredito, será uma óptima ajuda ao meu trabalho”, acrescentou.

No entanto os fãs não só ficaram felizes pelo sucesso da “blogger” como ainda deixaram o recado ao seu ex-marido. “Arrumadinho a um canto! Que enorme que és, mulherão da porra”, “Pow adoro. Toma e embrulha, é presente!”, “Mais uma chapada de luva branca! Incrível. Parabéns!” ou “Isto é o que se chama XEQUE MATE ao ex”, são alguns dos exemplos das mensagens escritas pelos seguidores da “influencer”.

Recorde-se que a agência “Luvin” trabalha com personalidades como Cristina Ferreira, Pedro Teixeira, Liliana Aguiar, Judite Sousa, entre outras e Ricardo Martins Pereira trabalha a conta, por exemplo, da ex-apresentadora da TVI Isabel Silva.