“A Pipoca Mais Doce” arrasa concorrentes do “Big Brother”, da TVI

“A Pipoca Mais Doce” recorreu às redes sociais para comentar várias atitudes dos concorrentes do “reality show” “Big Brother”, na TVI.

Em causa estão os comportamentos que Bruno, António e Rita têm tido com Débora depois de esta ter recebido um avião enviado por Bruno Savate e Noélia. Ana Garcia Martins reagiu, através de um conjunto de vídeos publicados, esta terça-feira, 14 de dezembro, no InstaStories, ferramenta do Instagram.

“Deixem-me só partilhar convosco que estou assim entre o chocada e o triste com o que se está a passar desde que a Débora recebeu um avião de apoio. O Bruno, a Rita e o António decidiram fazer um cocktail de inveja, ressabianço, maldade, falta de empatia e esta manhã tem sido o prato forte”, começou por dizer.

“Acho que eles estão a perceber que se calhar o prémio final lhe está a fugir das mãos e então estão só a deixar vir ao de cimo uma série de más características que se calhar estiveram mais ou menos escondidas enquanto achavam que podiam ganhar”, acrescentou.

A “digital influencer” aproveitou para tecer duras críticas aos três concorrentes. “É mesmo triste e causa-me um certo embaraço, sobretudo pelo António, que era dos meus concorrentes favoritos e que tem vindo por aí abaixo a uma velocidade alucinante”, atirou.

“O Bruno já deu a entender que o ‘Big’, através da Joana ou não se sabe bem como, que lhes passou a mensagem que tinham que parar com o acosso à Débora. Aparentemente, a mensagem não passou forte o suficiente porque eles continuam e está cada vez pior. Parem só, parem mesmo que está só a ficar feio, já sinto aquela vergonha alheia”, concluiu.