“A Pipoca Mais Doce” arrasa Leandro: “Miserável”

“A Pipoca Mais Doce”, como é conhecida Ana Garcia Martins, arrasou Leandro após a expulsão do cantor do “Big Brother Famosos”, na TVI.

A comentadora do “reality show” proferiu duras palavras ao cantor após ter sido eliminado com 87% dos votos dos portugueses. A “digital influencer” começou por dizer que o público não nomeou o músico para lhe fazer a vontade de sair, “mas sim porque o Leandro teve um jogo absolutamente miserável e porque ficou a ser muito pouco gostado provavelmente pelos 87% pessoas que assistem” ao programa.

“Provavelmente para a semana sairia com 98,4%…”, disse ainda. De seguida comentou a sua postura na casa: “Não gostei do seu jogo, não gostei da postura agressiva e acho que a imagem com que ficamos é que aquele Leandro que vimos ali é que é o Leandro que sai para cá”.

“O Leandro entrou absolutamente convencido do valor que tinha e do valor que tem para o seu público e muito confiante do facto ser gostado cá fora, e eu espero, sinceramente, que o que fez no programa não o prejudiquem sobretudo profissionalmente”, acrescentou Ana Garcia Martins.