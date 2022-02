“A Pipoca Mais Doce” arrasa relação de Liliana Almeida e Bruno de Carvalho

“A Pipoca Mais Doce” não poupou nas palavras para criticar a relação de Liliana Almeida e Bruno de Carvalho, este domingo, 20 de fevereiro.

Após a expulsão da ex-Non Stop do “Big Brother Famosos” com 82 por cento dos votos, Ana Garcia Martins, mais conhecida por “A Pipoca Mais Doce”, partilhou a sua opinião sobre a participação da concorrente e a relação com o ex-dirigente leonino.

“Eu não sei se o que vimos foi uma Liliana jogadora, apaixonada, uma jogadora apaixonada, o que sei é que foi a jogadora que mais angústia me causou”, começou por referir.

“Eu assisti a muitas horas da vida da Liliana na casa, que passou muito pela sua relação com o Bruno, e tive muitas vezes vontade de entrar pelo ecrã e abanar a Liliana e perguntar porque é que a Liliana não reage e, porque é que a Liliana permite ser tratada como muitas vezes o Bruno a tratou. Se foi por jogo, lamento que se tenha posto nessa posição por aquilo que é só um concurso”, disse ainda referindo-se à relação com o DJ.

“Se foi por amor, lamento ainda mais. Eu não sei quantas mais edições comentarei, mas enquanto for comentadora desta edição defenderei sempre que o amor é outra coisa completamente diferente: o amor não oprime, não humilha, não embaraça, não castra, não priva as pessoas das suas liberdades e foi muito disso que eu vi na relação com o Bruno”, concluiu.