“A Pipoca Mais Doce” assume que não participava num “reality show”

Ana Garcia Martins, conhecida pelo blogue “A Pipoca Mais Doce”, assumiu que nunca participaria num “reality show” porque não havia dinheiro suficiente para lhe pagar.

A influenciadora digital aceitou participar na rubrica “Lado Sombra”, da Rádio Comercial. Quando questionada sobre a sua participação num “reality show”, a “influencer” foi perentória.

“Não têm dinheiro suficiente para me pagar, impossível”, afirmou Ana Garcia Martins.

No pequeno ecrã, o público pode ver “A Pipoca Mais Doce” como comentadora do programa “Big Brother – A Revolução”, conduzido por Teresa Guilherme, depois de ter integrado a equipa de comentadores do “BB 2020”, apresentado por Cláudio Ramos.

Recentemente, Ana Garcia Martins e Teresa Guilherme desmentiram as notícias de que as duas se davam mal. “Guerras? Tudo na paz. Ela está a fazer um belíssimo trabalho e é muito engraçada”, garantiu Teresa Guilherme à N-TV.

No seu papel de comentadora do programa “Extra”, de análise a tudo o que se passa dentro da casa mais vigiada do país, a influenciadora digital arrasou recentemente com o comportamento da concorrente Joana.

