“A Pipoca Mais Doce” comemora conquista da filha

“A Pipoca Mais Doce” é uma mãe orgulhosa e após a mais recente conquista da filha Benedita decidiu partilhar o feito com os seguidores.

Ana Garcia Martins encantou os seus seguidores ao partilhar uma imagem ternurenta da pequena para assinalar mais uma vitória da filha. Benedita, de dois anos, passou a primeira noite sem chupeta e a mãe “babada” não podia estar mais contente.

A “digital influencer” partilhou uma fotografia da criança a dormir sem o auxílio da “chucha”, mas ainda com um apoio especial.

“A primeira noite sem chucha pede reforços extras. A mão da mãe está cá para isto”, escreveu.

Os comentários não se fizeram esperar e vários foram os seguidores que elogiaram a pequena Benedita e que também partilharam a sua história. “Que imagem mais fofa”, “Difícil, mas é um alívio e uma conquista enorme. Força querida!” ou ” Tadinha!! A minha filha deixou há uma semana. Foram os elfos do Pai Natal que vieram buscar durante a noite para dar a outra criança”, são alguns exemplos das palavras escritas pelos internautas.

Recorde-se que a também comentadora do “reality show” “Big Brother”, da TVI, é ainda mãe de Mateus, de sete anos. Ambos os filhos são frutos da relação que manteve com Ricardo Martins Pereira, mais conhecido como “O Arrumadinho”, também “blogger”, e com quem terminou o casamento este ano.