“A Pipoca Mais Doce” confessa que sonhou com pedido de casamento de Cristiano Ronaldo

Ana Garcia Martins, mais conhecida por “A Pipoca Mais Doce”, fez uma divertida publicação no Instagram em que revela que sonhou com Cristiano Ronaldo.

A “digital influencer” foi mais longe e confessou que o sonho envolvia um pedido de casamento do craque português.

“Alerta especialistas em análises de sonhos. Esta noite sonhei que o Cristiano [Ronaldo] me tinha pedido em casamento e quando me pôs o anel no dedo, uma pedra rosa, disse ‘atenção que isto custou 450 euros’”, começou por escrever.

“Achei meio pobre, mas aceitei na mesma, porque… coiso… Cristiano, né? A vida haveria de encontrar outras formas de me recompensar (tipo, com um cabaz de enchidos ibéricos). Depois ele foi contar à Georgina e eu fui ao supermercado. Como acordei entretanto, não sei se ele voltou para mim ou não, mas quero acreditar que sim, ninguém se atravessa com um anel de 450 euros para depois voltar para a ex”, continuou.

“Que ainda era a atual, mas que ia passar a ‘ex’. Digam-me, meus bons amigos, como é que devo interpretar este sonho? É que quando acordei, assim ainda meio azamboada, aquilo parecia tão real que eu achei mesmo que ia casar com o Ronaldo”, disse ainda.

“Mas depois lembrei-me que ele anda à procura de criadagem para a casa de Portugal e, calhando é só isso, vou acabar a passar a ferro em casa dele por 450 euros por mês. Olhem, não sei. A foto é dos Açores, que agora assim à mão é a que tenho mais perto da Madeira. Pode ser que a Dona Dolores goste e abençoe esta união”, rematou.