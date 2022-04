“A Pipoca Mais Doce” emociona-se com morte de Sara Carreira: “Perdi o meu irmão assim”

Ana Garcia Martins, “A Pipoca Mais Doce”, lamentou a morte de Sara Carreira e lembrou que perdeu o irmão com a mesma idade e num acidente de automóvel.

Teresa Guilherme iniciou na noite deste domingo mais uma gala do “Big Brother – A Revolução” com palavras de afeto para a família Carreira, depois da morte de Sara num acidente de viação. A apresentadora do “reality show” da TVI deu a palavra a Ana Garcia Martins, que recordou uma perda pessoal.

“É impossível ficar indiferente a uma tragédia destas”, começou por afirmar “A Pipoca Mais Doce”.

“Pessoalmente, toca-me muito porque perdi o meu único irmão precisamente com a mesma idade da Sara e também num acidente de automóvel, portanto, sei precisamente a dor que esta família está a passar e toca-me muito”.

“É uma dor transversal, todos nós a sentimos de alguma maneira, só lhes desejo a maior força e a maior coragem para conseguirem superar este momento tão difícil” concluiu Ana Garcia Martins.

Também Teresa Guilherme dirigiu algumas palavras de afeto à família Carreira. “Eu conhecia bem a Sara, gosto muito do Tony, gosto muito da Fernanda e dos manos. Devem estar devastados, um beijinho e muita força neste momento, é um momento inultrapassável, mas com que tem que se viver, um beijinho, muita força”.