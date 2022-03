“A Pipoca Mais Doce”: “Estou numa fase de muita tranquilidade e paz interior”

“A Pipoca Mais Doce” vive uma nova fase da sua vida: após o divórcio voltou a encontrar o amor com o novo companheiro.

Ana Garcia Martins esteve à conversa com a revista “Caras” e fez algumas revelações sobre a sua vida privada e a nova fase que está a viver.

“Há sempre coisas boas que vão acontecendo. O ano começou da pior maneira e agora tem sido mais equilibrado a todos os níveis. Estou numa fase de muita tranquilidade e paz interior”, começou por dizer à “Caras”.

A “digital influencer” falou também sobre o seu novo relacionamento e o que este lhe traz de bom: “Estarmos com alguém que gosta de nós e que nos trata bem é sempre bom. É óbvio que me deixa feliz e me sabe muito bem ter ao meu lado uma pessoa que reúne uma data de características que valorizo e são imprescindíveis para fazer com que alguém esteja comigo”, confessou.

A também comentadora do “reality show” “Big Brother”, da TVI, aproveitou ainda para revelar como será o Natal dos seus filhos, Mateus e Benedita. A “blogger” contou que como os pais estão separados os meninos vão passar um dia do Natal com a mãe e outro com o pai.

Recorde-se que Ana Garcia Martins e Ricardo Martins Pereira, mais conhecido como “O Arrumadinho” divorciaram-se, ao fim de dez anos de matrimónio, durante o verão deste ano. Ambos já iniciaram novas relações.