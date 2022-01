“A Pipoca Mais Doce” vive experiência única em dia de festa

Ana Garcia Martins, mais conhecida pelo blogue “A Pipoca Mais Doce”, decidiu viver uma experiência inédita no dia em que completa 40 anos.

A influenciadora digital aproveitou o dia do seu aniversário para desafiar-se. Por isso, a também comentadora do “Big Brother” (TVI) visitou um espaço onde fez uma simulação de ski.

“A pessoa faz 40 anos e onde é que decide enfiar-se? Num simulador de ski, sendo que nunca fiz ski na vida e a acresce que sou medricas, piegas e muito pouco dada a cenas assim mais doidas”, confessou a “influencer” no perfil de Instagram.

“Mas pronto, achei que devia entrar nos 40 a fazer uma coisa que nunca tinha feito, naquela de me sentir jovem e moderna”, acrescentou.

Apesar do receio, Ana Garcia Martins conseguiu desfrutar da experiência: “Assim que se começa a perder o medo é mesmo, mesmo gira, com muito slalom, muito obstáculo contornado, muito: ‘ai que parece que vou espetar-me, ai que afinal não’”.

O público pode ver no pequeno ecrã “A Pipoca Mais Doce” no programa “Extra”, de análise de tudo ao que se passa dentro do “Big Brother – Duplo Impacto”, e nas galas em direto do “reality show”, da TVI, conduzidas por Teresa Guilherme e Cláudio Ramos.

Na emissão de estreia desta nova edição do “BB”, a influenciadora digital esteve em destaque ao criticar a concorrente Joana por ter entrado ao lado do colega de jogo Rui Pedro.