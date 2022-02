“A Pipoca Mais Doce” faz reflexão depois de ver o filho a brincar com objeto especial

“A Pipoca Mais Doce”, pseudónimo de Ana Garcia Martins, recorreu às redes sociais para fazer uma reflexão sobre a guerra na Ucrânia após encontrar o seu filho a brincar com uma matriosca.

“Ontem à noite, o Mateus estava muito sossegado e fui dar com ele no chão da sala a brincar com esta matrioska. O Mateus não faz a mínima ideia do que se passa no mundo, mas hoje, quando acordei e percebi que tinha começado uma guerra, não pude deixar de estranhar a coincidência”, começou por escrever.

“A matrioska veio da Ucrânia, trouxe-a há dois anos, quando fui numa viagem a Kharkiv (uma cidade do leste da Ucrânia e que foi das mais atingidas pelos ataques, até agora). A bonequinha tem estado na estante da sala desde então, e o Mateus nunca lhe ligou. Mas ontem lá estava ela, no meio do chão, dividida em muitas”, acrescentou.

“Não imagino o que seja isto de sermos arrancados do nosso país, da nossa casa, pegar no que se pode e fugir, sem saber quando se poderá voltar e o que se irá encontrar no regresso. Pessoas que nem sabem muito bem porque é que o país está em conflito, menos ainda porque é que têm de sofrer as consequências na pele. É tudo estranho e triste e horrível, a forma como um país pode dominar outro na base da violência. Em 2022. Que desalento”, rematou.