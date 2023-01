“A Pipoca Mais Doce” goza com Cristina Ferreira nas redes sociais

Depois do evento “Cristina Talks”, em Lisboa, Cristina Ferreira tem feito correr muita tinta e agora foi a “Pipoca” a brincar com a apresentadora.

As brincadeiras e ironias feitas após o seu discurso sobre uns sapatos que a oradora levou para a apresentação – e que tinham uma imagem de Nossa Senhora guardada -, já tomaram conta da Internet.

“Há uns sapatos que eu comprei, estes. Os célebres sapatos da sola vermelha que já está muito gasta porque os usei muito. Foram estes, custaram uma fortuna. Para muitos de vocês é o que ganham num mês, custaram 490 euros. É muito dinheiro. […]”, começou por referir.

“E hoje de manhã, quando estava a sair de casa, peguei nos sapatos para trazer e encontro isto. Dentro destes sapatos estava uma imagem de Nossa Senhora”, afirmou Cristina Ferreira em palco.

Quem não conseguiu deixar passar em branco o momento foi Ana Garcia Martins, “A Pipoca Mais Doce”, que fez um vídeo a ironizar o discurso da comunicadora.

“Às vezes acontecem coisas na vida de uma pessoa que a gente pensa ‘se isto não é Deus nosso Senhor a falar com a gente, então não sei o que é’”, começou por brincar a “influencer”.

“Estava-me a calçar e de repente levanto os olhos e o que é que eu vejo? A bota que comprei com o meu primeiro salário. Comprei esta bota em 2003, na Seaside do Fórum Montijo, na altura saía muito, na altura usava-se bastante. Custaram 34,95€ e só fiquei um bocado lixada porque na semana a seguir começaram os saldos e estavam sete euros mais baratas”, acrescentou.

“Guardei esta bota para não me esquecer de onde é que eu vim, e sobretudo para pensar que um a pessoa está em baixo, mas no dia a seguir pode estar ainda mais em baixo. […] Mas o que me emocionou a sério e me fez pensar na vida foi, quando peguei na outra bota, o que estava lá era a imagem de Santo António”, continuou.

Para rematar afirmou: “Estou a dizer isto e até se me arrepiam os pelos. Por acaso não tenho porque fiz depilação a laser, mas vocês como são pobres se calhar não conseguem… A depilação a laser neste país é para cima de um salário mínimo. Mas foquem-se nos vossos objetivos que eu tenho a certeza que um dia vão […] parece o ringue de patinagem no gelo do Parque Eduardo VII”.

De notar ainda que “A Pipoca Mais Doce” não foi a única a brincar com o discurso de Cristina Ferreira. Também a Worten e algumas páginas humorísticas fizeram questão de brincar com a apresentadora.

Recorde-se que Cristina Ferreira foi ainda alvo de críticas que referem que está a tentar criar uma “seita”.