“A Pipoca Mais Doce” lembra Mariama Barbosa

“A Pipoca Mais Doce” recorreu ao seu perfil de Instagram para lamentar a morte de Mariama Barbosa, esta sexta-feira, 29 de julho.

Ana Garcia Martins recordou ainda o dia em que conheceu a apresentadora da SIC Caras.

“A primeira vez que estive com ela, há uns 15 anos, chamei-a de Mariana por engano. Disse-me logo, com muita graça ‘ai, filha, tudo menos isso, é MA-RI-A-MA!’”.

“Depois disso, cruzámo-nos muitas vezes, nunca mais me enganei no nome e quando soube que estava doente, há poucos meses, mandei-lhe mensagem a dizer que se havia alguém capaz de dar cabo do do cancro era ela”, começou por lembrar.

“Não disse só por dizer, mas por acreditar mesmo, por ela ser um autêntico furacão, por ter uma energia que não passava indiferente a ninguém, por ser tão alegre, tão positiva, tão cheia de vida”.

“Li agora mesmo que a Mariama foi embora e que tristeza tão grande. Não sei se lá em cima estão preparados para tanto pau pau pau, mas tenho a certeza que aquilo com ela vai ser uma festa. Até sempre, querida Mariama”, rematou.

Recorde-se que Mariama Barbosa perdeu a vida esta sexta-feira na sequência da batalha que travava contra um tumor maligno no estômago diagnosticado em fevereiro.