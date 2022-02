“A Pipoca Mais Doce” envia mensagem às mães “heroínas”

Ana Garcia Martins, mais conhecida pelo blogue “A Pipoca Mais Doce”, enviou uma mensagem a todas as mães que têm estado em casa de quarentena a tomar conta dos filhos.

A comentadora da próxima edição do “Big Brother” (TVI) não poupou nos elogios quando o assunto foram as mulheres que têm filhos para cuidar, estando em isolamento social devido à Covid-19.

“Se tivesse de eleger a coisa mais difícil desta quarentena, a resposta saía na hora. Não é o não poder sair de casa, o não poder ver os amigos, o esperar um mês pelas compras online. O mais desafiante é mesmo tentar entreter uma criança de 20 meses. Percebi que me dedico muito mais às lides domésticas por causa dela”, contou a influenciadora digital no Instagram, fazendo alusão à sua filha mais nova.

“Como não consigo ficar cinco minutos sossegada a ler ou a ver um filme sem ter de ir ver que asneira ela anda a fazer, e como também é impossível ficar sentada com ela, a brincar seja ao que for, vou arrumando a casa/cozinhando/ limpando o pó, com ela sempre à minha roda. Distrai-se ela e distraio-me eu”, prosseguiu.

https://www.instagram.com/p/B-m3SPCAAlh/

Para a blogger, é uma vitória ter a filha entretida durante sete minutos consecutivos: ” A capacidade de concentração desta miúda é semelhante à de uma foca. Na loucura, consigo que esteja sete minutos seguidos a fazer alguma coisa. Tipo, Legos, desenhos animados no iPad, brincar na minicozinha … mas é só mesmo isso, sete minutos. O resto… é entregar a alma ao criador e esperar que corra tudo pelo melhor, com muitos gritos e choros e birras pelo meio”.

“Sei que não podemos queixar-nos, menos ainda das criancinhas que trouxemos ao mundo, mas isto é mesmo uma dureza e só me faz duvidar ainda mais da sanidade daquelas mães que estão com os filhos a tempo inteiro durante anos a fio. Parabéns, são as minhas heroínas, mas desconfio que só aguentam isso com largas doses de álcool”, brincou.

Grata pelos dois filhos, Ana Garcia Martins admitiu que a melhor altura é o final do dia. “Só começo a ficar feliz quando se aproxima a hora de ela ir dormir e sei que vou ter duas ou três horinhas para mim. No outro dia ela estava a fazer a sesta enquanto nós almoçávamos e até desligámos a televisão só para aproveitar aquele silêncio, coisa rara aqui por casa”, adiantou.

Recorde-se que Ana Garcia Martins é mãe de Mateus e Benedita. Os dois filhos são fruto da sua relação como o marido, Ricardo Martins Pereira.

