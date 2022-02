“A Pipoca Mais Doce” mostra primeira fotografia com o namorado

“A Pipoca Mais Doce” partilhou, nesta quarta-feira, 3 de novembro, a primeira imagem junto do seu novo namorado.

No entanto, apesar de a “digital influencer” ter partilhado uma fotografia de ambos, Ana Garcia Martins, optou por não mostrar o rosto do novo companheiro. A imagem foi capturada num elevador e é possível ver o casal abraçado.

“Este é o meu. Encontra o teu”, lê-se na fotografia que a também comentadora do “Big Brother”, da TVI, partilhou no InstaStories, ferramenta do Instagram.

Recorde-se que a “blogger” terminou este ano o seu casamento com Ricardo Martins Pereira, conhecido por “O Arrumadinho”.