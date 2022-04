“A Pipoca Mais Doce” recorda melhores momentos de 2021

“A Pipoca Mais Doce” decidiu partilhar com quem a segue alguns dos momentos mais marcantes de 2021 para si.

A comentadora do “reality show” “Big Brother”, na TVI, recorreu ao Instagram para fazer uma retrospetiva do ano que termina na próxima sexta-feira.

“Ora vamos lá embora a mais uma parte do meu best of 2021. Isto já parece uma longa-metragem, percebo que estejam sem pachorra, mas temos de ser uns prójoutros”, escreveu.

Recorde-se que, durante o último ano, Ana Garcia Martins terminou o seu casamento com “O Arrumadinho”, pseudónimo de Ricardo Martins Pereira, e entretanto iniciou uma nova relação com o advogado Diogo Orvalho.