“A Pipoca Mais Doce” recorda tragédia de Entre-os-Rios em viagem pelo Douro

Ana Garcia Martins, mais conhecida por “A Pipoca Mais Doce”, esteve de férias pelo Douro e na viagem de regresso a Lisboa recordou a tragédia de Entre-os-Rios, que vitimou 59 pessoas.

Ao passar pelo local do acidente, a “digital influencer” sentiu-se emocionada e fez um desabafo das redes sociais.

“ Em 2001, um dos tabuleiros da ponte Hintze Ribeiro cedeu e três carros e um autocarro caíram ao Douro. 59 pessoas morreram e a maioria dos corpos nunca foi recuperado, numa tragédia que parou o país”, começou por dizer.