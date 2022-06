“A Pipoca Mais Doce” revoltada com publicações eliminadas no Instagram

Ana Garcia Martins, mais conhecida pelo blogue “A Pipoca Mais Doce”, tem visto as suas publicações eliminadas no Instagram e já reagiu à situação.

“E uma foto de uma porca, será que o Instagram autoriza?”, começou por escrever numa publicação.

“Para quem não está a par, hoje o Instagram está a eliminar todas as minhas publicações. A minha equipa já está em cima do assunto e a falar com os senhores do Instagram, para sabermos de onde vêm as denúncias”, rematou.

Uma das publicações eliminadas do perfil da “influencer” foi uma fotografia da sua filha Benedita. “Ainda estou para perceber estas regras do Instagram. Eliminou duas vezes esta publicação, uma simples foto da Benedita. Não contém violência explícita, nem discurso de incentivo ao ódio, nem nudez, maneiras que cheira-me que é só malta com demasiado tempo livre para andar a denunciar publicações”, comentou.