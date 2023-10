A preparar-se para subir os Himalaias, Diana Nicolau despede-se de Kathmandu

Diana Nicolau vai enfrentar um novo desafio: subir os Himalaias. Antes da escalada, visitou a cidade de Kathmandu.

Os Himalaias são o próximo desafio a cumprir de Diana Nicolau. A atriz prepara-se para subir a cadeia montanhosa. Contudo, antes da grande aventura, a artista esteve em Kathmandu, uma cidade no Nepal.

“Kathmandu. Que caos lindo. Ontem alguém dizia que era uma Índia, mas mais soft. Eu andava há séculos a querer vir à Ásia e estou feliz de ter começado por aqui”, começou por escrever nas redes sociais.

O nome da cidade “em sânscrito significa pavilhão de madeira”. “Na Durbar Square (praça central cá da zona), veem-se mais de 15 templos de madeira, budistas e hindus (as duas religiões convivem lado a lado). Alguns deles, com danos visíveis do terramoto de 2015 que deu cabo de muitos edifícios da cidade. Até me espanta como é que não foi tudo abaixo. Estas construções parecem LEGO”, contou.

Diana também revelou que irá juntar-se ao grupo que irá subir a montanha brevemente. “No final da viagem, faço o balanço dos pros e contras de viajar em grupo vs. sozinha. Por agora, é arranjar posição confortável no autocarro porque temos pela frente sete a 12 horas de viagem até chegar a Pokhara, a 150 quilómetros de distância. As estradas são péssimas e a rede de transportes públicos não é das melhores”, acrescentou.