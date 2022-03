A primeira fotografia da gravidez de Sara Prata

A atriz exibiu esta terça-feira, pela primeira vez, a sua “barriguinha” de grávida, para satisfação dos milhares de fãs, que já arriscam o sexo do bebé.

Aí está a primeira imagem da gravidez de Sara Prata. A atriz da TVI deixou-se fotografar de perfil numa ida a uma consulta médica de rotina e já é possível ver a “barriguinha”.

https://www.instagram.com/p/B8HYK_Bh3US/

“E hoje também dei conta que já há algo a começar a dar nas vistas. Tão gira esta fase. Todos os dias muda… ela e eu”, escreveu Sara Prata no perfil de Instagram.

Os seguidores ficaram emocionados com este primeiro registo fotográfico, deram os parabéns e já houve as primeiras apostas sobre o sexo do bebé.

“Agora todos os cuidados são poucos. Na gravidez tudo muda. Vim saber como estão os meus dentes e aproveitar para esclarecer todas as dúvidas. Há por aí mães com perguntas?”, desafiou a artista.

Recorde-se que este é o primeiro filho da intérprete, fruto da relação com João Leitão.