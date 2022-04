A primeira reação de Bárbara Bandeira à morte da melhor amiga Sara Carreira

Bárbara Bandeira já reagiu pela primeira vez à morte da melhor amiga, a cantora Sara Carreira. A intérprete fez uma pequena homenagem nas redes sociais.

A filha do cantor Rui Bandeira colocou como fotografia de perfil no Instagram uma imagem a preto e branco, na qual surge de olhos fechados com a cabeça apoiada no ombro da filha de Tony Carreira.

Até ao momento, a intérprete não se manifestou publicamente sobre a morte da melhor amiga.

Sabe-se que Bárbara Bandeira tinha estado no dia anterior com Sara Carreira a jantar e que foi uma das primeiras pessoas a chegar ao Hospital de Santarém depois do acidente de viação da irmã de Mickael e David Carreira na A1.

O choque entre as viaturas causou, este sábado, a morte da jovem de 21 anos, cujo óbito foi declarado no local, e três feridos, um dos quais com gravidade – o ator Ivo Lucas, namorado de Sara Carreira.

A família Carreira já pediu “paz e privacidade”, através de um comunicado enviado à Agência Lusa.