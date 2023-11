“A situação é grave para o país”. Manuel Luís Goucha reage à demissão de António Costa

António Costa apresentou demissão esta terça-feira. Manuel Luís Goucha reagiu e comentou a situação.

Esta terça-feira, 7 de novembro, António Costa apresentou a sua demissão. “Obviamente, apresentei a demissão”, disse, depois de ter tido a informação de que será alvo de um processo-crime.

Quem reagiu às notícias foi Manuel Luís Goucha, no seu programa homónimo nas tardes da TVI. “Isto hoje aconteceu um terramoto político. A situação está frágil. Um governo já muito maculado por ‘casos e casinhos’ ao longo dos últimos anos”, disse o apresentador.

“A situação é grave para o país, até porque é um país que não está a viver uma situação muito fácil. São as instituições que são postas aqui em causa, a credibilidade. Tudo isto depois lança uma mancha sobre as instituições”, acrescentou.

Além de Goucha, Rita Ferro Rodrigues também comentou a demissão de António Costa. “Ao leme numa pandemia sinistra e numa guerra na Europa com consequências económicas gravíssimas. Demitiu-se hoje em coerência com o que sempre defendeu: a dignidade do cargo e a separação entre a Política e a Justiça. Com erros (quem não erra), mas com muita determinação e coragem em tempo muito difíceis”.

A saída do agora antigo primeiro-ministro ocorre depois do Ministério Público ter revelado que iria constituir como arguidos os ministros João Galamba e Duarte Cordeiro, num processo a envolver os negócios do lítio e do hidrogénio verde.