A trabalhar em Portugal, Luana Piovani desespera com filhos “presos” no Brasil

Os filhos da atriz brasileira deviam chegar nas próximas semanas ao nosso país, mas os problemas com os voos de repatriamento levam os menores a continuar do outro lado do Atlântico por tempo indeterminado.

Uma mãe cheia de saudades e à beira do desespero com as consequências da pandemia na aviação: com os voos entre o Brasil e Portugal a serem preenchidos por repatriados, os filhos da atriz brasileira estão em lista de espera para viajar para junto da mãe. Neste momento, Luana Piovani desconhece quando Dom, de oito anos e os gémeos Bem e Liz, de cinco, voltam para os seus braços.

“A TAP cancelou de novo o voo dos miúdos para cá. Agora não sei se voltam antes da Páscoa ou depois do trabalho do Pedro (Scooby, o ex-namorado), que é lá para o dia 10 de abril”, refere Luana Piovani. “Difícil é conseguir lidar com a saudade dos meus pintainhos!”

Em conversa com a N-TV, no antigo hospital Miguel Bombarda, em Lisboa, a atriz fala das saudades. “Eles chegam num voo de repatriados e estamos à espera dos voos dos residentes. Tenho saudades, claro, são dois meses longe deles”.

A distância, tem, no entanto, algumas vantagens, como aponta: “Em Portugal agora está sol, mas é difícil ficarem trancados em casa, sobretudo com chuva. No Brasil vão à praia, estão com os primos, os amigos. Lá está mais aberto, apesar da situação ser dramática. Mas eles estão isolados numa casa de praia e tranquilos”.

A atriz mora há vários meses em Portugal, país que escolheu para trabalhar: depois de ter interpretado uma prostituta na série de “streaming” da SIC “O Clube”, Luana Piovani está a colaborar com a RTP no papel de uma criminosa, na segunda temporada da série policial “Auga Seca”.

“Está a correr muito bem, a minha personagem não é grande, mas tem importância na trama. As cenas mais difíceis correram muito bem”, diz à N-TV. “Ela chama-se Costa e faz parte de um grupo de traficantes de armas”.

Segue-se o primeiro espetáculo teatral que está a produzir. “Chama-se ‘Cantos da Lua’ e é aquilo que eu chamo de ‘stand up music’: é pessoal, estarei sozinha, com um DJ. São histórias pessoais e vou costurá-las com canções. Vai acontecer no Coliseu dos Recreios, em setembro, e celebra os meus 30 anos de carreira”, refere, à despedida.