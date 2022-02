A trabalhar nas urgências, José Carlos Pereira acredita em dias melhores

Com os números da pandemia a não darem descanso aos profissionais de saúde, José Carlos Pereira deixou na tarde desta segunda-feira uma mensagem de esperança nas redes sociais.

Em todas as frentes. Enquanto brilha, nas noites da SIC, no papel de “Vitinho” na série “Golpe de Sorte”, na vida real José Carlos Pereira continua de serviço nas urgências no hospital enquanto se divide, ainda, por algumas clínicas de estética de Lisboa.

Numa altura em que os profissionais de saúde desesperam com os números da pandemia – 252 mortos e 6923 infetados no dia de ontem -, o ator deixou uma mensagem de esperança no perfil de Instagram.

“O dia está cinzento como a nossa realidade neste momento. Vamos fazer a nossa parte, para que a nossa vida volte a ter cor”, começou por referir José Carlos Pereira, de serviço nas urgências.

“Vamos acreditar que vamos poder ser ‘Livres’ outra vez, respirar ar puro sem medo, e abraçar os que amamos sem restrições. Falta pouco… assim espero”, conclui o médico e ator.