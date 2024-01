A trabalhar no Brasil, Rita Pereira posa com Grazi Massafera

Do outro lado do oceano, a gravar o “remake” da série “Dona Beja”, Rita Pereira posou com Grazi Massafera, a protagonista da trama.

Rita Pereira está, desde o passado mês de setembro, no Rio de Janeiro, no Brasil, a gravar o “remake” da série “Dona Beja”. Nas redes sociais, a atriz tem partilhado vários momentos desta sua jornada, como fotografias dos bastidores da trama.

Desta vez, no Instagram, Rita posou ao lado da protagonista da série, Grazi Massafera. “‘Dona Beija’ e suas gurias”, escreveu na legenda da imagem, na qual a atriz Erika Januza também aparece.

A morar na “cidade maravilhosa”, a atriz tem-se divertido em concertos e ensaios de escolas de samba que se preparam para o Carnaval carioca. Este final de semana, Rita presente nos “Ensaios da Anitta”, concertos que a cantora realiza antes do Carnaval para preparar a época de festas.

De relembrar que, recentemente, Rita teve a visita do filho Lonô e, nas redes sociais, mostrou alguns registos dos dias com a criança.