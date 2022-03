A viagem, o mau tempo e o alerta de Sara Carreira antes do acidente

Ivo Lucas já relatou à GNR tudo o que se lembra de ter acontecido antes, durante e depois do acidente que vitimou Sara Carreira a 5 de dezembro do ano passado, na A1.

O cantor, que seguia ao volante do carro na altura do sinistro, revelou, segundo a revista “TV Mais”, que os dois começaram a viagem naquela manhã na Charneca da Caparica, onde viviam juntos.

A mesma publicação avançou que o artista explicou que os dois viajavam de Porto a Lisboa e que estava a chover “um pouco”. A certa altura, Sara Carreira alertou Ivo Lucas: “Cuidado”. No entanto, o artista garantiu só ter visto um “vulto” na estrada.

Depois do acidente, de acordo com a “TV Mais”, o arguido afirmou às autoridades que só se lembra de “sentir o movimento do próprio veículo, raspar e por último encontrar-se já fora do veículo”.

Ivo Lucas garantiu ainda que não toma qualquer medicação, não sofre de qualquer tipo de instabilidade emocional, nem sabe como ficou em tronco nu a andar na autoestrada após o acidente.

Lembre-se que, depois de concluído o relatório final sobre o acidente que provocou a morte de Sara Carreira, a 5 de dezembro do ano passado, a GNR entregou as conclusões ao Ministério Público de Santarém.

As conclusões da investigação das autoridades apontam para a responsabilidade do namorado da artista, Ivo Lucas, que dirigia em excesso de velocidade, tal como apurou o “Jornal de Notícias”.