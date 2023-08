“A vida é ainda mais bonita partilhada contigo”. Kelly Bailey assinala aniversário de Lourenço Ortigão

Kelly Bailey e Lourenço Ortigão foram pais há cerca de um mês. Nas redes sociais, a atriz declarou-se ao companheiro em dia de aniversário.

Kelly Bailey e Lourenço Ortigão deram as boas-vindas ao primeiro filho, Vicente Blue, no dia 9 de julho. O pai completou 34 anos esta quarta-feira, 9 de agosto, precisamente um mês após a chegada do rebento.

Nas redes sociais, Kelly Bailey fez questão de assinalar o aniversário do companheiro. “A celebrar a vida que é ainda mais bonita partilhada contigo meu amor! Cada dia que passa sinto ainda mais orgulho e admiração pela pessoa que és. Que continuemos a crescer juntos, a partilhar amor e a curtir a vida”, escreveu.

“Hoje faz também um mês que vi o teu sorriso mais bonito… O melhor começou agora. Parabéns!”, acrescentou.

No último vídeo da publicação, era possível ver Lourenço Ortigão divertido com o filho ao colo, equipados a rigor com o equipamento do SL Benfica.

Na caixa de comentários, várias figuras públicas reagiram, nomeadamente Alexandra Lencastre, Carolina Carvalho, Paula Lobo Antunes e Luciana Abreu.