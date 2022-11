A viver a primeira gravidez, Joana Duarte revela nome da filha

A viver a primeira gestação, Joana Duarte revelou o nome que foi escolhido para a filha. A atriz está grávida de seis meses.

A intérprete, de 35 anos, contou aos jornalistas durante um evento da revista “GQ” que a sua filha se vai chamar Mia. Porém, a artista garantiu que pode mudar o nome até ao último instante.

“É uma menina, penso que vai chamar-se Mia, mas ainda posso mudar à última hora”, disse.

Após ter engravidado, Joana Duarte teve de parar de fazer atividade física como tanto gostava. “Há dias em que tenho mesmo dificuldade em andar. Era instrutora de ioga. Tudo o que é ao nível do desporto está parado”, contou.

Sobre o pai da criança, a atriz adiantou que é o seu atual namorado, é anónimo e vive consigo.

O Natal da atriz vai ser passado com os pais, apesar de não se importar muito com esta época natalícia. “Como estive fora três anos, já há muito tempo que não passo com a minha família. Não é que ligue muito, talvez vá ligar mais no próximo Natal, que já tenho a minha filha”, acrescentou.