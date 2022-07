A viver a primeira gravidez, Maria Sampaio anuncia sexo do bebé

A viver a primeira gravidez, Maria Sampaio anunciou, esta terça-feira, 5 de julho, o sexo do bebé, fruto do relacionamento amoroso com Gonçalo Cabral.

Desde que partilhou a gestação, a atriz tem dividido vários momentos desta nova aventura na maternidade nas redes sociais. Desta vez, a intérprete revelou o sexo do seu bebé.

“É uma rainha, amigos. E vai usar as cores que quiser”, pode ler-se no vídeo que publicou em que aparece várias referências ao sexo masculino e feminino.

Antes de anunciar a gravidez do primeiro filho na revista “Cristina”, a atriz já tinha confessado, em março, ter feito seis introduções embrionárias, duas FIV (Fertilização In Vitro).