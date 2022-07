A viver novo amor, Ricardo Oliveira partilha foto ao lado de Jéssica Nogueira

Ricardo Oliveira partilhou, esta sexta-feira, 8 de julho, uma fotografia ao lado da nova namorada, Jéssica Nogueira.

O manequim publicou, no perfil de Instagram, uma imagem na qual a antiga concorrente do “Big Brother 2020” (TVI) aparece abraçada a si. “Bom dia”, escreveu o modelo português.

Os dois assumiram publicamente o novo relacionamento amoroso no Rock in Rio Lisboa, no Parque da Bela Vista. Ricardo Oliveira e Jéssica Nogueira mostraram-se juntos nas redes sociais.

A Imprensa avançou que o manequim e a antiga concorrente do “BB” estão juntos há vários meses e que, recentemente, desfrutaram de umas férias. Contudo, ainda não tinham assumido o namoro perante o público.