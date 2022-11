Aaron Carter, irmão de Nick Carter, dos Backstreet Boys, morreu aos 34 anos

O cantor Aaron Carter, irmão de Nick Carter da banda Backstreet Boys, morreu este sábado, 5 de novembro, aos 34 anos.

A notícia foi avançada pelo site norte-americano TMZ e confirmada pelos representantes do intérprete à agência de notícias PA.

De acordo com as informações avançadas, as causas da morte ainda estão por apurar. “Estamos tão perturbados como toda a gente e esperamos que os fãs possam dedicar os seus pensamentos e orações à família”, afirmou uma fonte.

Já o site TMZ avançou que Aaron Carter foi encontrado sem vida na banheira da sua casa em Lancaster, na Califórnia, Estados Unidos.

Fontes policiais referiram ainda que receberam um alerta pelas 11h00 sobre um “homem afogado na banheira”, contudo não confirmaram a identidade da vítima.

Recorde-se que o intérprete foi acusado, em março, de violência doméstica pela ex-noiva, Melanie Martin, com quem tem um filho em comum, Prince, de 11 meses.