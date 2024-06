Abel Dias partilha fotografia de Betty: “Sem as maquilhagens e visuais que lhe impunham”

Betty Grafstein, de 95 anos, já está nos Estados Unidos, após um longo período internada. Abel Dias partilhou uma fotografia com a amiga.

A designer de joias, de 95 anos, teve alta hospitalar na terça-feira passada, 4 de junho, após ter estado internada mais de um mês. Após ter deixado as instalações do Hospital CUF Cascais, Betty Grafstein embarcou para os Estados Unidos.

Abel Dias partilhou uma fotografia com a amiga de cara lavada e escreveu: “A Betty deu-me permissão para tirarmos esta foto e disse: ‘I am what I am’ (Eu sou o que sou)”.

“Agora sem as maquilhagens e visuais que lhe impunham, ela afirmou sentir-se feliz. (…) Vejam como esta senhora, de 95 anos, está bem, consciente e com este sorriso por ter encontrado a liberdade de quem não quer mais ver pela frente”, acrescentou.

Vale recordar que, durante o internamento, Betty confidenciou os maus-tratos do companheiro, José Castelo Branco, de 61 anos, aos profissionais de saúde que a acompanhavam. Por se tratar de um crime público, a unidade avançou com uma queixa-crime de violência doméstica para o Ministério Público.